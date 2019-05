華為反擊美國禁令 要求法院宣布美國做法違憲

【i-CABLE】

華為繼續反擊美國的禁令,就政府禁止聯邦機構使用華為產品提出簡易判決,希望法院盡快頒布禁令違憲,並禁止執行,華為指責美國政府以立法代替審判。

華為再就美國政府的禁令採取法律行動,尋求法院作簡易判決,以最快、最有效率方式,頒布禁令違憲並禁止實施。

華為首席法務官宋柳平指責華府無提出證據就指華為構成威脅,又無給機會華為反駁或提交辯護證據。

他指華為對美國司法制度的獨立及公信力有信心,期望法院糾正錯誤。又指美國政府利用多種手段打壓一間私營企業,做法不正常。

華為3月入稟法院,指美國國會去年通過國防授權法,當中第889條,禁止美國政府機構購買華為設備及服務,以及與購買華為設備或服務的第三方簽署合同或提供資助和貸款,做法違憲。

華府日前再將華為列入貿易黑名單,華為形容是開創危險先例,但重申面臨極端情況下,仍會確保不影響供應全球的主要產品及服務。

法院安排9月19日舉行聽證會,處理華為的最新要求,預料可能需時數個月。

