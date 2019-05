香港航空飛東京客機多次有零件脫落

【i-CABLE】

香港航空飛東京的客機多次有零件脫落,3日內便有6宗遺失零件的報告。日本國土交通省形容情況十分罕見,香港航空回應指缺少組件通常是小螺絲,不會對航機安全構成風險。

日本放送協會引述國土交通省成田機場辦事處資料,香港航空星期日至星期二,香港飛往東京成田機場的客機,降落後檢查時發現不見了燈罩和螺絲等6件零件,機場事後一度封鎖跑道搜索,導致其他航班延誤,但最終都無發現,相信是飛行途中脫落。

國土交通省形容同一間航空公司的客機短時間內出現多次零件脫落的情況不尋常。

熟悉飛機工程的專家表示,香港註冊飛機飛行途中有零件跌下來,需要強制通報給民航處知悉,又指飛機跌零部件偶有發生,但這些情況不正常。

香港航空回應指,已經向民航處和日本當局報告事件,飛機每次飛行前都會做安全檢查,缺少的零件通常是小螺絲組件,是飛行運作規管可接受準則內,不會對航機安全構成風險或違規。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。