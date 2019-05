【KTSF 林佩樺報導】

一向治安不錯的中半島半月灣(Half Moon Bay),兩名歹徒光天化日走進髮廊偷走店主錢包,並盜刷2,000元,過程被攝相機完全錄下。

這對夫妻慢悠悠的走進位於半月灣的一間美容店,並開始向店員詢問產品,以及做預約。

監視錄像顯示,男子在與店員講話時,女嫌犯假裝要使用廁所,然後跑進員工休息室,從包包中偷走錢包,然後才進去洗手間。

她假裝沒事的慢步步出店家,男子也跟上。

受害人說,他們拿到她的信用卡,用其中一張卡花了大概2,000元。

店主發現錢包後,馬上追他們到停車場,但他們把車停離髮廊很近,很快逃逸。

她將嫌犯駕駛的酒紅色Honda Accord部分車牌號碼給警方,希望能有助破案。

