舊金山市府發行李孟賢政績書籍 暫存放總圖書館（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山行政官辦公室連同已故市長李孟賢的管治班底,用了兩個月的時間撰寫了一本有關李孟賢政績的書籍來紀念他,並在週二正式送往市內圖書館供市民閱讀。

這本主要提及李孟賢施政及政績的書籍叫”Mayor Lee & the city he loved”,週二首度對外公開,在李孟賢遺孀林進敏(Anita Lee)及行政官Naomi Kelly的代表下,正式將書籍交給舊金山圖書館館長。

林進敏表示,李孟賢在世時,他甚少在家中提及自己的工作,現在或者能從書籍中知多一點點。

林進敏說:”這本書真的意義重大,因為李孟賢很多事都不講,他做了什麼我都不知道,我要看這本書,才知道他做了那麼多事,真的,他回到家,他很累,他回家就坐,看電視,然後睡覺。”

市行政官表示,每一任市長任期屆滿後,市府都會出一本書,記錄他們的政績,5月既是李孟賢的生忌,又是亞裔傳統月,市府希望趕在今個月內發布。

因為李孟賢已經過身,書中內容就由他的政策顧問,以及其他職員一同撰寫而成。

Kelly說:”職員跟我們分享故事、事實及數據,讓舊金山居民及遊客知道,李孟賢在任時的貢獻是什麼。”

曾任李孟賢房屋政策顧問的華協中心副行政主任楊重賢表示,李孟賢上任市長時,舊金山已經有超過十年,沒有任何有關可負擔房屋的選舉提案,是李孟賢開始重拾對可負擔房屋的關注。

這本書現在暫時只存放在總圖書館的歷史中心供市民查閱,稍後每個圖書館都會有,亦即將有電子版本,及翻譯成中文和其他語言的版本。

