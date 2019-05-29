舊金山市府發行李孟賢政績書籍 暫存放總圖書館（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山行政官辦公室連同已故市長李孟賢的管治班底，用了兩個月的時間撰寫了一本有關李孟賢政績的書籍來紀念他，並在週二正式送往市內圖書館供市民閱讀。

這本主要提及李孟賢施政及政績的書籍叫”Mayor Lee & the city he loved”，週二首度對外公開，在李孟賢遺孀林進敏（Anita Lee）及行政官Naomi Kelly的代表下，正式將書籍交給舊金山圖書館館長。

林進敏表示，李孟賢在世時，他甚少在家中提及自己的工作，現在或者能從書籍中知多一點點。

林進敏說：”這本書真的意義重大，因為李孟賢很多事都不講，他做了什麼我都不知道，我要看這本書，才知道他做了那麼多事，真的，他回到家，他很累，他回家就坐，看電視，然後睡覺。”

市行政官表示，每一任市長任期屆滿後，市府都會出一本書，記錄他們的政績，5月既是李孟賢的生忌，又是亞裔傳統月，市府希望趕在今個月內發布。

因為李孟賢已經過身，書中內容就由他的政策顧問，以及其他職員一同撰寫而成。

Kelly說：”職員跟我們分享故事、事實及數據，讓舊金山居民及遊客知道，李孟賢在任時的貢獻是什麼。”

曾任李孟賢房屋政策顧問的華協中心副行政主任楊重賢表示，李孟賢上任市長時，舊金山已經有超過十年，沒有任何有關可負擔房屋的選舉提案，是李孟賢開始重拾對可負擔房屋的關注。

這本書現在暫時只存放在總圖書館的歷史中心供市民查閱，稍後每個圖書館都會有，亦即將有電子版本，及翻譯成中文和其他語言的版本。

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