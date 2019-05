中國遊客來美人數去年銳減5.7% 15年來首次下滑（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

美中貿易戰開打已經超過一年,不僅嚴重影響雙方經貿利益,也令來美的中國遊客數量去年銳減5.7%,是自2003年以來首次出現下滑。

自從去年1月美中貿易戰開打以來,特朗普政府大幅加徵中國進口的2,000億元商品25%關稅,而中國也作出反擊,加徵600億元美國進口商品關稅。

不僅如此,中國對美國經濟另一個明顯的打擊,就是不鼓勵中國人到美國旅遊消費。

根據美國國家旅行和旅遊辦公室公佈的最新數據顯示,去年一年到美國旅遊的中國遊客減少了290萬,是15年來首次下滑。

有學者分析,美中貿易及科技戰,令美國人對中國的形象有所改變,甚至可能升級為敵人,這也因此影響中國遊客來美國旅遊的意願,擔心遇到敵對情況。

還有美國旅行協會的專家認為,中國遊客對美國經濟及就業帶來巨大好處,但貿易戰也令這項好處明顯受到衝擊。

旅行協會的數據顯示,中國遊客每次到美國平均消費是6,700美元,比其它國際遊客的消費高五成,但2018年來美國的8,000萬遊客中,中國遊客僅佔3%。

有旅遊業內人士預測,雖然握有護照出國的中國人,目前只佔全中國人口的6%,但估計到2025年,到國外旅行的人數可增至2.2億人,而未來5年,預測全球46%的奢侈品市場,仍來自中國的消費者。

如果中美貿易戰變成持久戰,美國的奢侈品市場也將失去大量中國消費者,反而像米蘭和東京這樣的購物大都會,將更獲中國遊客青睞。

另外,美國1570萬直接或間接與旅遊業有關的工作,也會受到嚴重衝擊,流失的工作機會甚至比中西部的大豆農場及汽車製造業還要多。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。