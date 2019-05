神職人員到舊金山肢解案現場為死者禱告

【KTSF 郭柟報導】

舊金山有神職人員去到Outer Mission區發現人體殘肢案的地點,為死者Benedict Ching舉行禱告儀式。

神父Piers Lahey說:”我們來到復原此地,確信聖愛比死更強大。”

代表舊金山天主教教區的兩名神職人員,週二下午來到位於Del Monte街100號路段的這棟住宅,為73歲華裔死者Benedict Ching進行簡短的禱告儀式。

Ching的親友並沒有出席,住宅的門前擺放了鮮花和香燭。

警方表示,上星期一有人報案表示Ching失蹤,Ching是這間屋的業主,警方到現場調查時,發現人體殘肢。

有消息指,人體殘肢是在雪櫃的冰格內發現,警方相信人體殘肢是屬於Ching的,不過舊金山法醫官暫時未證實受害人的身份。

警方拘捕了兩名疑犯,44歲的Douglas Lomas和35歲的Stephanie Ching,警方指兩人在上星期五前往中國途中,在北京機場被捕,其後被送返維珍尼亞州,並且被起訴殺人,有關方面正申請把他們引渡回來舊金山。

