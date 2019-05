【KTSF】

海灣大橋西行線週三清晨發生致命車禍,一輛大貨車從後撞上一輛巴士,造成一死4傷,車禍後多條行車線需要封閉。

當局是於清晨4時28分接獲舉報,車禍現場位於金銀島以東,收費站以西的路段,載有3人的大貨車從後撞上一輛Golden Gate Transit巴士,巴士其中一名乘客當場死亡,另外有兩人重傷送院。

Golden Gate Transit發言人表示,巴士兩名乘客需要送院救治,該輛巴士正從灣區捷運(BART)位於奧克蘭市(屋崙)MacArthur站,前往舊金山的跨灣運輸中心。

車禍後,3條行車線需要封閉數小時,現場也有40加侖柴油漏出,加州交通局需要派員淸理。

