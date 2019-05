灣區捷運今年首4個月發生逾400宗搶手機案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區捷運(BART)今年頭4個月發生超過400起搶手機及其他電子產品的罪案,捷運警察週二向乘客分發宣傳資料,希望民衆提高警惕。

仔細看這段在灣區捷運列車内的閉路電視拍攝到的畫面,走進列車的一名男子,在一瞬間搶了一名乘客的手機,在列車門關上之前跑出車外,乘客完全沒有反應的機會。

灣區捷運警方提供的數據顯示,今年頭4個月共有402起手機等電子產品,被歹徒搶走的事件,4月就有105起,有上升的趨勢。

灣區捷運警察代局長Ed Alvarez說:”這數字在上升中,有越來越多人使用電子產品,所以我們要出來教育民衆,別成爲受害人,因為是有一些人在偷手機。”

捷運警察週二上午在舊金山最繁忙的幾個車站派發宣傳資料,提醒乘客保護自己的財物。

Alvarez說:”注意自己的周圍環境,注意從你後面出現的人,當列車到站的時候,車門一打開,也就是賊人下手的機會,他們搶了手機就跑出列車。”

捷運警方今年已經聘請了26名新警員,而去年全年只聘請了24人,Alvarez表示還在徵召警員,整個捷運系統的警力是227名警員,目前還有22個空缺,當局希望有更多的警員能夠巡邏車站和列車。

