灣區捷運今年首4個月發生逾400宗搶手機案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區捷運（BART）今年頭4個月發生超過400起搶手機及其他電子產品的罪案，捷運警察週二向乘客分發宣傳資料，希望民衆提高警惕。

仔細看這段在灣區捷運列車内的閉路電視拍攝到的畫面，走進列車的一名男子，在一瞬間搶了一名乘客的手機，在列車門關上之前跑出車外，乘客完全沒有反應的機會。

灣區捷運警方提供的數據顯示，今年頭4個月共有402起手機等電子產品，被歹徒搶走的事件，4月就有105起，有上升的趨勢。

灣區捷運警察代局長Ed Alvarez說：”這數字在上升中，有越來越多人使用電子產品，所以我們要出來教育民衆，別成爲受害人，因為是有一些人在偷手機。”

捷運警察週二上午在舊金山最繁忙的幾個車站派發宣傳資料，提醒乘客保護自己的財物。

Alvarez說：”注意自己的周圍環境，注意從你後面出現的人，當列車到站的時候，車門一打開，也就是賊人下手的機會，他們搶了手機就跑出列車。”

捷運警方今年已經聘請了26名新警員，而去年全年只聘請了24人，Alvarez表示還在徵召警員，整個捷運系統的警力是227名警員，目前還有22個空缺，當局希望有更多的警員能夠巡邏車站和列車。

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