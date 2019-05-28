亞太裔傳統月專題：主播黃侯彬介紹越南酸魚湯（視頻）

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本集的亞太裔傳統月專題，粵語新聞主播黃侯彬為大家介紹越南餐一些常見的菜式，並示範如何煮越南酸魚湯。

講到越南食品，好多人都會想到Pho，Pho是有湯的河粉的意思，當中又以越北牛肉粉為代表，另外還有雞粉。

越南餐除了多種湯粉之外，還有受歡迎的米粉”檬”，冷食的檬，即是涼拌米粉，佐料有烤豬肉、烤牛肉、烤雞肉檬、烤甘蔗蝦肉檬，還有炸春卷、蒸粉卷等食品。

這些食品配上薄荷葉九層塔等各種香草及生菜青瓜，很適合越南炎熱的天氣。

越南一年到晚都炎熱，因此越南餐館也很講究園林式的餐館，他們提供的主要菜色就有烤魚、烤蝦、烤蟹，還有牛肉七味。

所謂牛肉七味，即是一種牛肉有七種吃法，還有酸魚湯。

正宗的酸魚湯是用生魚，英文snake head的魚來煮湯，但其實可以用其他魚類。

越南酸魚湯的其他的材料還有鳳梨、蕃茄、芋莢、芽菜、酸枳，以及一種香草。

煮湯時除了魚肉與海鮮之外，還加入酸枳、鳳梨、番茄，把這些食材煮出味道出來。

材料中一種必要的香草，就是這種越文稱為Ngo Om的香草，它有種特別的香味，越南酸魚湯少了這種香草，就不成酸魚湯了，所以這種香草不能取代。

找不到芋莢可以用西芹來取代，芋莢即是芋頭的枝葉的莖，煮湯前要將芋莢的皮撕去，然後切片，待湯底煮好後，差不多上桌時才加入芋莢。

酸枳找不到，可以用檸檬代替，香草要到最後才加入，好似灑芫茜葱。

在調味方面由於有酸味，所以也要有甜味來中和，鳳梨本身有甜味，如果不夠甜，可以加糖來調和，鹹味則靠魚露。

酸魚湯煮好了，要鹹要淡，隨自己的口味。

這碗酸魚湯其實很健康又美味，而且最重要的是很容易做，不必技巧，只要真材實料，份量足夠，煮出來就保管好味道。

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