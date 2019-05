亞太裔傳統月專題：主播黃侯彬介紹越南酸魚湯（視頻）

【KTSF】

本集的亞太裔傳統月專題,粵語新聞主播黃侯彬為大家介紹越南餐一些常見的菜式,並示範如何煮越南酸魚湯。

講到越南食品,好多人都會想到Pho,Pho是有湯的河粉的意思,當中又以越北牛肉粉為代表,另外還有雞粉。

越南餐除了多種湯粉之外,還有受歡迎的米粉”檬”,冷食的檬,即是涼拌米粉,佐料有烤豬肉、烤牛肉、烤雞肉檬、烤甘蔗蝦肉檬,還有炸春卷、蒸粉卷等食品。

這些食品配上薄荷葉九層塔等各種香草及生菜青瓜,很適合越南炎熱的天氣。

越南一年到晚都炎熱,因此越南餐館也很講究園林式的餐館,他們提供的主要菜色就有烤魚、烤蝦、烤蟹,還有牛肉七味。

所謂牛肉七味,即是一種牛肉有七種吃法,還有酸魚湯。

正宗的酸魚湯是用生魚,英文snake head的魚來煮湯,但其實可以用其他魚類。

越南酸魚湯的其他的材料還有鳳梨、蕃茄、芋莢、芽菜、酸枳,以及一種香草。

煮湯時除了魚肉與海鮮之外,還加入酸枳、鳳梨、番茄,把這些食材煮出味道出來。

材料中一種必要的香草,就是這種越文稱為Ngo Om的香草,它有種特別的香味,越南酸魚湯少了這種香草,就不成酸魚湯了,所以這種香草不能取代。

找不到芋莢可以用西芹來取代,芋莢即是芋頭的枝葉的莖,煮湯前要將芋莢的皮撕去,然後切片,待湯底煮好後,差不多上桌時才加入芋莢。

酸枳找不到,可以用檸檬代替,香草要到最後才加入,好似灑芫茜葱。

在調味方面由於有酸味,所以也要有甜味來中和,鳳梨本身有甜味,如果不夠甜,可以加糖來調和,鹹味則靠魚露。

酸魚湯煮好了,要鹹要淡,隨自己的口味。

這碗酸魚湯其實很健康又美味,而且最重要的是很容易做,不必技巧,只要真材實料,份量足夠,煮出來就保管好味道。

