中西部連日受龍捲風吹襲 俄亥俄州一人亡

KTSF 江良慧報導

美國中西部地區連日受到極端天氣影響,國家氣象局表示,全國已經連續11天,每天有至少8股龍捲風的報告,俄亥俄州有至少一人因為龍捲風死亡,另外有多人受傷。

反轉的汽車,大樹樹幹支離破碎,家園被夷為平地,有如戰場一樣。

Celina小鎮的居民在龍捲風過後檢查損毀程度,有居民因爲龍捲風把車吹入屋內,因而喪生。

據報兩股或以上的龍捲風吹襲Dayton區,相隔70英里,有生還者說歷時約15秒。

俄州州長Mike DeWine承諾會協助受災最嚴重地區。

DeWine說:”紅十字會正逐戶敲門,他們就類似分流站,看看大家有什麽即時需要。”

中西部在個多星期以來,一直遭極端天氣影響,氣象預測,可能還會有更多龍捲風、大的冰雹和狂風。

另外,密西西比河因爲連場大雨導致河水氾濫,沿岸8個州都嚴重水浸。

國家氣象局表示,這次是自從1927年特大洪水以來,密西西比河河水高於氾濫水位持續最長久的記錄,當中又以奧克拉荷馬和阿肯色州的水災災情最嚴重。

