香港豉油的故事 ：古法製造醬油是否已失傳（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

市面不少品牌都稱他們的醬油是古法製造，然而古法製造醬油，時間長而且產量容易受到環境因素影響，很多廠家都改用現代化製作，但就有人指這樣做會讓製造醬油的古法失傳，其實又是不是真的如此呢？帶大家了解一下醬油的製作過程。

醬油起源於中國古代，皇宮使用的調味料，古時稱之為”醬”，由鮮肉醃製而成，類似現在製作魚露的過程。

流傳到民間後，發現用黃豆製作都能獲得相似的風味而且便宜，因而廣為流傳。

而所謂的古法製造醬油其實不複雜，將黃豆煮熟是第一個工序，跟著和麵粉混合，再放入俗稱”磺房”的發酵房。

香港冠珍醬園第四代傳人陳天佑說：”以前古人只是和麵粉混合，或者煮完黃豆後，麵粉也不放，就馬上把煮熟的豆放入房中進行發酵，他們覺得在房間中有魔術產生，一個星期後拿出來，就會發酵完畢。”

下一步就是放入缸裡面，加入鹽和水，在戶外發酵兩到三個月後，就能夠抽取液體，這些首次抽取的，就是所謂的”頭抽”。

頭抽之後，再加入海鹽和水，重新經過發酵，第二次抽取的是”金標”醬油，再來第三次就是”銀標”醬油。

最後剩下的豆渣就會再加入其他材料，例如糖，來製作出海鮮醬、柱侯醬等醬料。

有業內人士曾表示，擔心製造醬油的古法沒有人繼承繼而會失傳，但是香港美珍/九龍醬園總監黃國柱卻有另外一番見解。

黃國柱說：”其實我不擔心這個問題，直至今天為止，我們廣東式的調味品需求雖然仍然很大，但是不能說以前的人用擔子來挑水，現在我們用水泵抽水，就不叫古法製造，應該說我們製作過程，例如黃豆的發酵，仍然用天然用古時的方法，但是我們工具和製作過程用那個新的科學方法，乾淨衛生來配合今天的製造。”

其實古法製造的發酵過程相當受環境天氣影響，而且從前不清潔發酵房，也不符合現代的衛生標準。

而現代化的工藝流程，則讓發酵的過程免受環境影響。

陳天佑說：”這樣子連發酵菌種整盤黃豆放入房內，發酵成功的機會是100%，不會再像以前可能只有一半或20%發酵成功，不需要浪費時間，不會浪費資源，也是衛生了很多，現在科學化很多，第二個是在整個過程中，以前很久之前製造出的醬油，沒有烹煮過就拿出去賣，不符合現在衛生標準，我們現在都會煮過過濾過，才會拿去入樽。”

黃國柱先生讚揚行內另一品牌李錦記，指其發展是行內先鋒。

黃國柱說：”如果仍然要抓住以前古時的做法那麼就無得做，如果有改進的話，就有得做，正如李錦記，就是我們這一行的先鋒。”

他也同時希望，這個行業繼續有好像陳天佑這樣的年輕人，來繼續為醬油醬料這樣的傳統工業注入新的動力。

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