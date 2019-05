【KTSF】

舊金山田德隆區上週六中午發生一宗槍擊案,有一人死亡,警方其後追逐懷疑涉案的男子至東灣奧克蘭市(屋崙),並將他拘捕。

警方表示,上週六中午約12時44分,在Golden Gate夾Hyde街發現一輛汽車上有人中槍受傷,經過調查後,警方在附近找到懷疑涉案人士所駕駛的汽車,於是展開追逐。

警方沿著海灣大橋一直追截疑犯至奧克蘭,警方在24街及Mandela Parkway包圍疑犯所駕駛的汽車,最終將他拘捕。

而中槍的事主送院後被證實死亡,暫時未知道犯案動機。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。