【KTSF 歐志洲報導】

舊金山SOMA區週五下午發生槍擊事件,兩名男子受傷。

案發地點是6街100號的路段,靠近和Mission街的路口,目擊者表示,聽到多次槍聲,並看到有人躺在地上。

在其中一個路口,醫務人員把中槍的其中一人抬上救護車,他動也不動。

兩名男子傷勢情況危急,警方目前還在尋找槍手。

