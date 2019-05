夏威夷鯊魚咬死人 北加退休視光師度假成永別（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

夏威夷Maui島上星期六有鯊魚咬死人,死者是一名來自沙加緬度,剛在今年才退休的視光師。

被鯊魚咬死的是65歲的視光師Thomas Smiley醫生,他今年才剛退休,出事前正在Maui的Kaanapali州立公園海邊對出60碼外游泳。

這個片段顯示,急救人員乘坐水上電單車,把他救上岸的情況,目擊者形容當時的情形。

Allison Keller:”他們把他救起來,他看來沒有知覺,當他們把他轉到另一擔架床時,我們看到他們嘗試心肺復蘇,我看到他腹部有血,然後我走近點看到他手腕的皮被撕掉,我再走近點,他整條左大腿從膝蓋起沒有了,看來好像沒有血或其他。”

死者Smiley的朋友表示,Smiley經常去Maui度假,出事前他和太太已經在當地兩星期。

Smiley和家人居住在Placer縣Granite Bay社區,朋友說他喜愛玩水上電單車、潛水和賽車。

專家表示,在Maui最常見會咬人的是虎鯊,不過這次是什麽鯊魚,就要進一步調查。

海洋保育科學研究院總監Michael Domeier說:”咬合半徑和牙齒形狀,有時候牙齒碎片會留在受害人體內,像骨頭或什麽的,牙齒碎片是最肯定的方法,但咬合半徑也可以,若咬合半徑很大,就可以排除很多其他鯊魚品種,像加拉帕戈斯鯊魚,虎鯊當然是我心目中致命攻擊的第一名。”

專家表示,在美國最經常發生鯊魚咬人是佛羅里達州,之後就是夏威夷,今次是夏威夷自從2015年以來,首次再有人被鯊魚咬死。

