夏威夷鯊魚咬死人 北加退休視光師度假成永別（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

夏威夷Maui島上星期六有鯊魚咬死人，死者是一名來自沙加緬度，剛在今年才退休的視光師。

被鯊魚咬死的是65歲的視光師Thomas Smiley醫生，他今年才剛退休，出事前正在Maui的Kaanapali州立公園海邊對出60碼外游泳。

這個片段顯示，急救人員乘坐水上電單車，把他救上岸的情況，目擊者形容當時的情形。

Allison Keller：”他們把他救起來，他看來沒有知覺，當他們把他轉到另一擔架床時，我們看到他們嘗試心肺復蘇，我看到他腹部有血，然後我走近點看到他手腕的皮被撕掉，我再走近點，他整條左大腿從膝蓋起沒有了，看來好像沒有血或其他。”

死者Smiley的朋友表示，Smiley經常去Maui度假，出事前他和太太已經在當地兩星期。

Smiley和家人居住在Placer縣Granite Bay社區，朋友說他喜愛玩水上電單車、潛水和賽車。

專家表示，在Maui最常見會咬人的是虎鯊，不過這次是什麽鯊魚，就要進一步調查。

海洋保育科學研究院總監Michael Domeier說：”咬合半徑和牙齒形狀，有時候牙齒碎片會留在受害人體內，像骨頭或什麽的，牙齒碎片是最肯定的方法，但咬合半徑也可以，若咬合半徑很大，就可以排除很多其他鯊魚品種，像加拉帕戈斯鯊魚，虎鯊當然是我心目中致命攻擊的第一名。”

專家表示，在美國最經常發生鯊魚咬人是佛羅里達州，之後就是夏威夷，今次是夏威夷自從2015年以來，首次再有人被鯊魚咬死。

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