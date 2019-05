【i-CABLE】

一輛接載中國遊客的旅遊巴在俄羅斯遠東失事,兩人死亡。

旅遊巴載著48人,由黑龍江東寧市駛往俄羅斯海參崴,途中失控翻側,兩名死者都是中國人,包括司機和一名乘客,十九名傷者送院救治。

