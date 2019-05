【KTSF 萬若全報導】

地區號碼(Area code)510開頭的電話號碼將用光,從下個月開始,東灣Alameda及Contra Costa西部地區多了”341″地區號碼。

東灣目前有兩個區號510及925,從下個月22日起,多了341,受影響區域沿著880號州際公路,北從Carquinez Bridge起,向南到Richmond、Oakland、Hayward和Fremont。

510的用戶可以保持舊的號碼,但是撥打同區號的電話前面要加1才能夠撥通。

