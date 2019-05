【KTSF】

東灣Moraga市發生持槍搶劫案,3名蒙面的少年男女搶劫一個加油站,並與警方展開追逐,油站老闆表示,這次是油站近兩年來第二次遇劫,對事件感到震驚。

週日晚8點左右,3名蒙面的年輕男女進入位於Moraga Road的Arco加油站,女賊人用槍指著店內的一名職員,而兩名持刀的少年就搬走收銀機,裡面約有600元現金。

Moraga警方通知附近的警察部門,警方發現賊車後,一直追逐至Antioch市,賊人最終撞車,被警方拘捕。

警方在車裡面發現面具、現金以及一把手槍。

