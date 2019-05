【KTSF】

在亡兵紀念日長假期,灣區發生多宗車禍,加州公路巡警(CHP)指,已經拘捕了近千名酒後駕駛者。

CHP的數據顯示,由上週五開始截至週一,在亡兵紀念日長假期中,一共拘捕了973名酒後或藥後駕駛人士。

同時加州亦發生多宗車禍,造成至少18人死亡。

當中灣區發生兩宗死亡事故,其中一宗發在上週六晚位於南灣聖荷西的Hellyer大道夾Embedded Way,而另一宗發生在週日晚,在灣區以南的152號公路,近San Luis水庫,汽車駛過泥濘,撞上一棵大樹,事件造成4人死亡,其中兩人分別是9歲及2歲的男童。

