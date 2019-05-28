舊金山Presidio舉行大型亡兵紀念日活動（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

週一是亡兵紀念日，在灣區各地都有紀念活動，最大型的儀式在舊金山Presidio舉行。

灣區的男女童子軍，以及他們的家人和義工合共約700人，早在週六已在Presidio國家公墓26,000多名亡兵的墳前插上國旗，童軍領袖陳勤達表示，自由是有代價的。

陳勤達說：”自由不是免費的，我們需要捍衛憲法和民主。”

Presidio國家公墓這裡舉行的亡兵紀念日活動，今年是第151屆，Samantha Erickson是一名空軍軍人，她在阿富汗服役時失去了6名戰友。

Erickson說：”很難接受戰爭中失去親密的人，每年這個時候，在亡兵紀念日時，我百感交集。”

除了舊金山之外，灣區有許多城市都有紀念亡兵的活動，其中包括東灣Danville、北灣Mill Valley警方早上也舉行儀式，與市民一起紀念為國捐軀的軍人。

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