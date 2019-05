舊金山Presidio舉行大型亡兵紀念日活動（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

週一是亡兵紀念日,在灣區各地都有紀念活動,最大型的儀式在舊金山Presidio舉行。

灣區的男女童子軍,以及他們的家人和義工合共約700人,早在週六已在Presidio國家公墓26,000多名亡兵的墳前插上國旗,童軍領袖陳勤達表示,自由是有代價的。

陳勤達說:”自由不是免費的,我們需要捍衛憲法和民主。”

Presidio國家公墓這裡舉行的亡兵紀念日活動,今年是第151屆,Samantha Erickson是一名空軍軍人,她在阿富汗服役時失去了6名戰友。

Erickson說:”很難接受戰爭中失去親密的人,每年這個時候,在亡兵紀念日時,我百感交集。”

除了舊金山之外,灣區有許多城市都有紀念亡兵的活動,其中包括東灣Danville、北灣Mill Valley警方早上也舉行儀式,與市民一起紀念為國捐軀的軍人。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。