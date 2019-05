【KTSF】

雖然已是5月底,但Sierra山區週日仍普遍降雪,導致交通意外發生,加州交通局由於要清理事故現場,曾一度關閉80號公路西行方向數小時。

國殤日長週末,很多人都開車前往太浩湖或優勝美地國家公園遊玩,但在6千英呎以上的山上罕見遇到下雪,80號公路山區路段因為下雪路滑,導致三宗車禍意外,加州交通局曾一度關閉80號西行方向數小時,清理車禍現場。

而即將進入6月仍然下雪,也給滑雪人士帶來好消息,滑雪勝地之一的Mammoth山度假地的官員表示,僅在5月仍降雪29英吋,打破歷史同期紀錄,預計今年的滑雪季節可以延長至8月。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。