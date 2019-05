日本男子持刀襲擊小學生 至少兩死十多傷

【i-CABLE】

日本川崎市一名男子持刀襲擊正在等候校巴的小學生,最少兩死17傷,疑兇當場自殺死亡,警方不排除兇徒是有計劃針對小學生施襲。

消防和救護人員到場,初步救治傷者並將他們送院,地下留有傷者的血跡。現場是川崎市登戶第一公園附近,當地早上近8時,一名男子雙手持刀,一邊大叫”我要殺人”,一邊走向校巴站,期間先刺傷一男一女,然後襲擊正在等校巴的學童,多人受驚尖叫。

在校巴司機出言警告後,疑兇逃到十多米外,用刀刺向自己頸部自殺,警方於他倒下的位置,以及附近一個背包內共發現4把菜刀。

到晚上,警方確認疑兇是為51歲的岩崎隆一,正調查他的犯案動機,不排除他是有計劃地針對兒童施襲,至於遇襲的十多名小學生與兩名成人,他們大部分都是頭、肩等受傷,一名12歲小六女生傷重不治。

另一名39歲男子亦死亡,他於外務省任職十多年,專門翻譯緬甸語,首相安倍晉三下令迅速查明案件,並制定措施保障學生上學放學的安全。

