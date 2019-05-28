六四30週年即將來臨 灣區一系列悼念活動正式展開（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

下星期二就是六四事件30週年紀念，多個關注中國民主前途問題的組織，週一清洗舊金山華埠的民主女神像，為一系列紀念活動揭開序幕。

這個民主女神像屹立在華埠花園角20年，這班關注中國民主運動的人士就每一年來到此清洗女神像，從不間斷，彰顯民主價值的同時，亦希望提醒大家毋忘六四。

前學運領袖方政說：”很遺憾，六四當時很多的親歷者，尤其是那些天安門母親，他們慢慢地離我們而去，這是對我們非常悲哀的，但是我想對六四當時的事實，人們是不會忘記的，對六四真相的追問，人們也不會停止的。”

方政是當年六四事件的學生領袖之一，他亦在當日失去雙腿，對於他來說，六四從來沒有結束，因為在中國，民眾仍未能公開談論”六四”，中共的統治方式仍然沒改變，他感到欣慰的是，仍有一班沒有經歷過六四的年輕人，願意肩負起”平反六四，追尋真相”的責任。

方政說：”有沒有改變，我們沒有辦法知道，但是我們必須要努力，因為這也是抵抗的一種方式，其實對六四的紀念，已經超越了一種紀念，其實它是一種抵抗，是對中共政權的一種抵抗，尤其我們現在知道，香港和台灣都面臨中國大陸的這種侵蝕，滲透，及自由的這種迫害。”

此外，花園角擺放了多個印上六四歷史的報告板，吸引不少市民駐足閱讀，大會表示，今年亦首次展示多張呈現六四事件真相的照片，是由民運人士從中國運出來。

今日的活動只是序幕，本週六下午兩時，在華埠國父紀念館將會舉行六四研討會，而當天晚上7時，在花園角亦會舉行六四燭光晚會。

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