六四30週年即將來臨 灣區一系列悼念活動正式展開（視頻）

下星期二就是六四事件30週年紀念,多個關注中國民主前途問題的組織,週一清洗舊金山華埠的民主女神像,為一系列紀念活動揭開序幕。

這個民主女神像屹立在華埠花園角20年,這班關注中國民主運動的人士就每一年來到此清洗女神像,從不間斷,彰顯民主價值的同時,亦希望提醒大家毋忘六四。

前學運領袖方政說:”很遺憾,六四當時很多的親歷者,尤其是那些天安門母親,他們慢慢地離我們而去,這是對我們非常悲哀的,但是我想對六四當時的事實,人們是不會忘記的,對六四真相的追問,人們也不會停止的。”

方政是當年六四事件的學生領袖之一,他亦在當日失去雙腿,對於他來說,六四從來沒有結束,因為在中國,民眾仍未能公開談論”六四”,中共的統治方式仍然沒改變,他感到欣慰的是,仍有一班沒有經歷過六四的年輕人,願意肩負起”平反六四,追尋真相”的責任。

方政說:”有沒有改變,我們沒有辦法知道,但是我們必須要努力,因為這也是抵抗的一種方式,其實對六四的紀念,已經超越了一種紀念,其實它是一種抵抗,是對中共政權的一種抵抗,尤其我們現在知道,香港和台灣都面臨中國大陸的這種侵蝕,滲透,及自由的這種迫害。”

此外,花園角擺放了多個印上六四歷史的報告板,吸引不少市民駐足閱讀,大會表示,今年亦首次展示多張呈現六四事件真相的照片,是由民運人士從中國運出來。

今日的活動只是序幕,本週六下午兩時,在華埠國父紀念館將會舉行六四研討會,而當天晚上7時,在花園角亦會舉行六四燭光晚會。

