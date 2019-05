舊金山市長李孟賢遺孀捐贈李孟賢遺物（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

已故舊金山市長李孟賢的遺孀林進敏週一分別向北京奧運博物館,以及中國華僑歷史博物館捐贈了兩件李孟賢的遺物。

為迎接2022年北京冬季奧運會,弘揚奧林匹克精神,豐富奧運博物館藏品,北京奧運博物館公開向舊金山僑界徵集各類奧運物品,已故事長李孟賢的遺孀林進敏積極響應。

林進敏說:”這個火炬就是我先生在2008年在舊金山做火炬手,那個時候舊金山是北加州唯一一個有火炬接力的,所以我就捐給了北京奧運博物館,下一屆冬奧在北京舉行,這個就非常有意義。”

2008年,當時還是舊金山市府行政官的李孟賢,就是親手拿著這個火炬,參加北京奧運火炬接力。

此外,林進敏還捐贈了另一件李孟賢遺物給中國華僑歷史博物館。

林進敏說:”這件衣服就是2010年巨人隊贏得世界盃,巨人隊就將這件衣服送給我先生,寫著李孟賢市長,這個非常有意義,但我真的很不捨的這件衣服。”

林進敏說,原本打算將這件衣服拍賣,用籌集的錢幫助弱勢群體,但是後來覺得捐給博物館更有意義。

林進敏說:”你拍賣這件衣服,只不過是位有錢人用來收藏,但你捐給博物館,就好多人可以看到,我覺得也是這樣,所以我就無償捐給華僑博物館。”

從2006年開始,林進敏和丈夫大力支持美國華人收藏協會”金山之路”的團隊,經常捐贈紀念品。

美國華人收藏協會秘書長招思紅說:”一早就將為東華醫院籌款時,打過很多場高爾夫球的球桿捐給我們,還有一頂帽子,而且當時紐森市長宣佈,那一天是李孟賢日的榮譽證書,都交給我們手上,放在了博物館。”

北京奧運博物館及中國華僑博物館已分別發感謝信給林進敏女士,感謝她對中國公益事業的支持。

