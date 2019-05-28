舊金山人體殘肢案 兩疑犯在北京機場被捕（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Outer Mission區發現人體殘肢案，舊金山警方公布，相信死者是73歲失蹤多日的華裔男人Benedict Ching，而兩名疑犯已經在北京被捕。

位於Del Monte街100號路段的這棟住宅上週五已經解封，有人擺放鮮花和香燭。

警方表示，上週一有人報案表示，73歲男人Benedict Ching失蹤，Ching是這間屋的業主，警方到現場調查時發覺有可疑，於是展開調查，結果發現人體殘肢。

有消息指，人體殘肢是在雪櫃的冰格內發現，警方之後展開調查，鎖定兩名疑犯，44歲的Douglas Lomas和35歲的Stephanie Ching。

但之後收到消息，說兩人正在前往中國途中，於是聯絡過國土安全部追查兩人下落，並成功在北京機場截獲兩人。

他們目前已經被送返維珍尼亞州，並且被起訴殺人，有關方面會申請把他們引渡回來舊金山。

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