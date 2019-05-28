越華裔男童麻醉後死亡 牙科麻醉有哪些注意事項（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣奧克蘭一名4歲越華裔男童上個月治療蛀牙，並接受麻醉後不幸死亡的事件，讓不少家長對於牙科麻醉感到關注，本台請專家講解牙科麻醉有哪些注意事項。

為了讓病患安心接受治療，牙醫在不同情況下會為病患進行麻醉。

UCSF牙周外科教授孫世忠（Stanley Sun）說：”有的患者就連洗牙都會恐懼，所以我們就會把這個選擇給他們，那大部分的案例，我們都可以用打針，讓那個地方麻麻的，就可以進行了，大部分的案例，如果是拔4顆智齒，或者有很多拔牙的案例，那我們大概就會比較常常用麻醉。”

孫世忠本身也是牙醫，專攻點滴麻醉，他談到牙科麻醉有三種型態，第一種是口服鎮靜麻醉（Oral Sedation），第二種是靜脈注射，點滴清醒鎮靜（IV Conscious Sedation），第三種是全身麻醉（General Anesthesia）。

孫世忠說：”口服的跟打點滴的，大部份我們都是保持患者在一種很輕鬆的狀態，可是他們還是清醒的，只是比較放鬆。”

至於全身麻醉則會找麻醉師進行，通常牙醫不會自己做，而患者喉嚨的通暢情況，也會影響到做局部麻醉，還是全身麻醉。

由於每個人對麻醉劑量反應不同，牙醫會監控麻醉病患的情況，包括氧氣量、血壓，更講究的還會監測二氧化碳的排放量。

孫世忠說：”就像平常有人喝酒，有人一下一杯就醉了，有人要喝三杯才會醉，所以每個人不一樣，大部分我們都是用他的體重來量，可是有的時候這個人特別敏感，一點點藥就失去意識。”

例如劑量過多，可施以解除麻醉的藥物，而患者不能自主呼吸時，要立即搶救，診間內會配備呼吸管和氧氣筒，以及藥物等急救設備。

接受牙科麻醉前，除了簽署同意書，還要填寫麻醉前的清單，包括是否使用任何藥物，以及身體上的狀況，家族病史的部分，提供得愈詳細愈好，牙醫有必要時甚至會聯繫病患的家庭醫師，商討麻醉方案。

孫世忠建議家長，詢問醫生有哪些麻醉選擇，甚至諮詢其他醫生，參考第二意見後，再決定是否讓孩子接受牙科麻醉。

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