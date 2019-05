越華裔男童麻醉後死亡 牙科麻醉有哪些注意事項（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣奧克蘭一名4歲越華裔男童上個月治療蛀牙,並接受麻醉後不幸死亡的事件,讓不少家長對於牙科麻醉感到關注,本台請專家講解牙科麻醉有哪些注意事項。

為了讓病患安心接受治療,牙醫在不同情況下會為病患進行麻醉。

UCSF牙周外科教授孫世忠(Stanley Sun)說:”有的患者就連洗牙都會恐懼,所以我們就會把這個選擇給他們,那大部分的案例,我們都可以用打針,讓那個地方麻麻的,就可以進行了,大部分的案例,如果是拔4顆智齒,或者有很多拔牙的案例,那我們大概就會比較常常用麻醉。”

孫世忠本身也是牙醫,專攻點滴麻醉,他談到牙科麻醉有三種型態,第一種是口服鎮靜麻醉(Oral Sedation),第二種是靜脈注射,點滴清醒鎮靜(IV Conscious Sedation),第三種是全身麻醉(General Anesthesia)。

孫世忠說:”口服的跟打點滴的,大部份我們都是保持患者在一種很輕鬆的狀態,可是他們還是清醒的,只是比較放鬆。”

至於全身麻醉則會找麻醉師進行,通常牙醫不會自己做,而患者喉嚨的通暢情況,也會影響到做局部麻醉,還是全身麻醉。

由於每個人對麻醉劑量反應不同,牙醫會監控麻醉病患的情況,包括氧氣量、血壓,更講究的還會監測二氧化碳的排放量。

孫世忠說:”就像平常有人喝酒,有人一下一杯就醉了,有人要喝三杯才會醉,所以每個人不一樣,大部分我們都是用他的體重來量,可是有的時候這個人特別敏感,一點點藥就失去意識。”

例如劑量過多,可施以解除麻醉的藥物,而患者不能自主呼吸時,要立即搶救,診間內會配備呼吸管和氧氣筒,以及藥物等急救設備。

接受牙科麻醉前,除了簽署同意書,還要填寫麻醉前的清單,包括是否使用任何藥物,以及身體上的狀況,家族病史的部分,提供得愈詳細愈好,牙醫有必要時甚至會聯繫病患的家庭醫師,商討麻醉方案。

孫世忠建議家長,詢問醫生有哪些麻醉選擇,甚至諮詢其他醫生,參考第二意見後,再決定是否讓孩子接受牙科麻醉。

