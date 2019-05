中俄朝被指用美國研發工具攻擊美國政府網絡

【KTSF】

一份最新報告顯示,除了北韓及俄羅斯外,剛剛亦發現中國正利用同一種由國家安全局研發的工具,來對美國進行網路攻擊。

這一種網絡工具名叫Eternalblue,由美國的國家安全局研發,這是一種非常可靠的工具,用來收集無數的情報,以及用作反恐怖主義的任務。

不過這種技術後來被一個不知名的團體在網上公開,結果被各國的黑客利用。

在報告出爐之前,專家只知道俄羅斯及北韓的黑客有利用這種工具,最新的報告顯示,中國政府負責情報的黑客,亦取得Eternalblue這種技術。

根據CNN的報導指,黑客曾利用這種工具散播惡意軟件,令醫院、機場、鐵路、提款機、製造重要疫苗的工廠等的運作癱瘓。

近日這種網絡攻擊更加入侵美國本地的政府,在5月7日,Baltimore市府就被凍結數以千計的電腦,強制關閉電郵系統,破壞物業交易等,影響各類的政府。

網絡安全專家指,Baltimore未必是唯一一個城市受到攻擊,紐約時報報導,網絡犯罪份子正嘗試滲透美國每個小鎮及城市,橫跨賓夕法尼亞州至德州,企圖癱瘓當地政府,令政府要增加撥款去解決這些網絡問題。

這種工具的最初製造者,國家安全局暫時未有回應報告。

