中俄朝被指用美國研發工具攻擊美國政府網絡

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一份最新報告顯示，除了北韓及俄羅斯外，剛剛亦發現中國正利用同一種由國家安全局研發的工具，來對美國進行網路攻擊。

這一種網絡工具名叫Eternalblue，由美國的國家安全局研發，這是一種非常可靠的工具，用來收集無數的情報，以及用作反恐怖主義的任務。

不過這種技術後來被一個不知名的團體在網上公開，結果被各國的黑客利用。

在報告出爐之前，專家只知道俄羅斯及北韓的黑客有利用這種工具，最新的報告顯示，中國政府負責情報的黑客，亦取得Eternalblue這種技術。

根據CNN的報導指，黑客曾利用這種工具散播惡意軟件，令醫院、機場、鐵路、提款機、製造重要疫苗的工廠等的運作癱瘓。

近日這種網絡攻擊更加入侵美國本地的政府，在5月7日，Baltimore市府就被凍結數以千計的電腦，強制關閉電郵系統，破壞物業交易等，影響各類的政府。

網絡安全專家指，Baltimore未必是唯一一個城市受到攻擊，紐約時報報導，網絡犯罪份子正嘗試滲透美國每個小鎮及城市，橫跨賓夕法尼亞州至德州，企圖癱瘓當地政府，令政府要增加撥款去解決這些網絡問題。

這種工具的最初製造者，國家安全局暫時未有回應報告。

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