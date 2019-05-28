灣區捷運又再提加價 6年內擬加16%

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雖然乘客對灣區捷運（BART）的滿意度下降，乘客量又大不如前，但捷運當局近日又再提出加價，6年內加價16%。

由於捷運的盈利減少，乘客人數又減少，加上又要面對1,700萬的預算削減，捷運當局提出由2022年起至2028年6年內，車費每兩年隨通漲加價一次，6年間車費會上升16%。

不過還未計算已經批准的加價，捷運車費明年1月起會加價5.4%，由東灣Antioch至舊金山Embarcadero的每張單程票，大約會加價40仙。

根據舊金山紀事報的報導，捷運3分之2的營運成本都是依賴車費的收入，捷運指出，他們以往很少因為生活指素上升而加價，他們寧願慢慢吸引更多乘客，都不願意突然大幅大價。

不過除了加價，捷運亦準備為低收入的乘客提供乘車優惠，經費大每年400萬。

另外，捷運已經推出青少年的乘車折扣優惠，經費每年約300萬。

這個加價的計劃就交到捷運董事局審議，董事大多都不希望捷運加價，他們認為乘客人數減少，滿意度又降低，在給予折扣的同時又突然加價，現在未必是適當的時候，而且在還未爭取到乘客信心時又再加價，可能會有反效果，趕走更多乘客。

捷運董事局原定下星期會就加價計劃投票，不過不少成員表示難以在下星期下決定。

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