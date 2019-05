灣區捷運又再提加價 6年內擬加16%

【KTSF】

雖然乘客對灣區捷運(BART)的滿意度下降,乘客量又大不如前,但捷運當局近日又再提出加價,6年內加價16%。

由於捷運的盈利減少,乘客人數又減少,加上又要面對1,700萬的預算削減,捷運當局提出由2022年起至2028年6年內,車費每兩年隨通漲加價一次,6年間車費會上升16%。

不過還未計算已經批准的加價,捷運車費明年1月起會加價5.4%,由東灣Antioch至舊金山Embarcadero的每張單程票,大約會加價40仙。

根據舊金山紀事報的報導,捷運3分之2的營運成本都是依賴車費的收入,捷運指出,他們以往很少因為生活指素上升而加價,他們寧願慢慢吸引更多乘客,都不願意突然大幅大價。

不過除了加價,捷運亦準備為低收入的乘客提供乘車優惠,經費大每年400萬。

另外,捷運已經推出青少年的乘車折扣優惠,經費每年約300萬。

這個加價的計劃就交到捷運董事局審議,董事大多都不希望捷運加價,他們認為乘客人數減少,滿意度又降低,在給予折扣的同時又突然加價,現在未必是適當的時候,而且在還未爭取到乘客信心時又再加價,可能會有反效果,趕走更多乘客。

捷運董事局原定下星期會就加價計劃投票,不過不少成員表示難以在下星期下決定。

