影評：《阿拉丁》再造電影魅力

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

小偷找到精靈,會作出什麽樣的願望?

阿拉伯世界的一個國度Agrabah,有一位年輕男子Aladdin 和他的寵物小猴子,是在繁忙的市場中打滾的小偷。見到一名女子Jasmine 因爲不慎激怒小商人,便幫她逃脫。Aladdin 卻不知道Jasmine 其實是這國度的公主。公主她其實也有進步的思想,雖然是個年輕女子,卻希望能夠當繼承父親的蘇丹王位。想要成爲國家元首的,也還有蘇丹本身的一名親信Jamal。貪圖名利、想要得到王位的他,拐到Aladdin 來幫他到山洞找神燈,以實現他統治國家的野心。Aladdin 無意中發現神燈中有精靈,於是要精靈幫助他成爲配得起Jasmine 的一名王子。逐漸有追求Jasmine 的自信,但他卻也懷疑公主不會喜歡平凡的他,Aladdin 的人格也似乎漸漸被財富腐蝕。最終能否以真實的自我贏得公主歡心,熟悉故事的觀衆也不難猜到。

雖然不是一部原創作品。和1992年動畫版本相比,2019年的新版阿拉丁,在提及一些中東文化和女權思想方面都作了更加合時宜、進步的修改。27年前的版本請來已故喜劇演員Robin Williams 來演精靈。這部新作的精靈是影壇巨星Will Smith,帶有他獨到的魅力。而演出阿拉丁和Jasmine 公主的,也是非白人的新秀 Mena Massoud 和Naomi Scott。兩人不但默契佳,也還特別養眼。配合影片的鮮豔色彩和繁雜的特效,縱然帶有舊瓶裝新酒的感覺,也成功帶給觀衆到電影院享受的美好體驗。

《阿拉丁 Aladdin》精彩萬分、老少咸宜。滿分五分中得四分半,不該錯過。

電影網頁:https://movies.disney.com/aladdin-2019

“Aladdin” recreates genie magic in live action

“Screening Room” reviews “Aladdin”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://movies.disney.com/aladdin-2019