美國將增派1,500名士兵到中東地區應對伊朗威脅

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美國將增派1,500名士兵到中東，應對伊朗威脅。特朗普總統表示，增兵主要是防衛性質。

特朗普表示，將增派1,500名士兵到中東地區，主要用作防衛性質，部署的兵力涉及相對較少的軍隊數目。

國防部週五已向國會提交增兵方案，表示1,500名士兵中，新派去的只有900人，其餘600人本身已在中東，會延長駐守時間，包括負責操作愛國者導彈、偵察機人員以及軍事工程師。

今次增兵的部隊將在數個星期內部署，不會到伊拉克或敘利亞，主要負責保護在區內的美軍及確保航行自由。

俄羅斯國會國際事務委員會副主席賈巴羅夫表示關注美國增兵，可能會在聯合國安理會提出有關事件。

沙特阿拉伯早前有運油輪遇襲，美國一名海軍將令指責伊朗革命衛隊用水雷攻擊，需為事件負上責任，又批評伊朗的代理人用火箭炮襲擊伊拉克首都巴格達綠區。

另外，美國國務卿蓬佩奧已知會國會將進入緊急狀態，繞過國會正常審議程序，向盟友沙特、阿聯酋及約旦出售數十億美元的武器。

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