美國將增派1,500名士兵到中東地區應對伊朗威脅

【i-CABLE】

美國將增派1,500名士兵到中東,應對伊朗威脅。特朗普總統表示,增兵主要是防衛性質。

特朗普表示,將增派1,500名士兵到中東地區,主要用作防衛性質,部署的兵力涉及相對較少的軍隊數目。

國防部週五已向國會提交增兵方案,表示1,500名士兵中,新派去的只有900人,其餘600人本身已在中東,會延長駐守時間,包括負責操作愛國者導彈、偵察機人員以及軍事工程師。

今次增兵的部隊將在數個星期內部署,不會到伊拉克或敘利亞,主要負責保護在區內的美軍及確保航行自由。

俄羅斯國會國際事務委員會副主席賈巴羅夫表示關注美國增兵,可能會在聯合國安理會提出有關事件。

沙特阿拉伯早前有運油輪遇襲,美國一名海軍將令指責伊朗革命衛隊用水雷攻擊,需為事件負上責任,又批評伊朗的代理人用火箭炮襲擊伊拉克首都巴格達綠區。

另外,美國國務卿蓬佩奧已知會國會將進入緊急狀態,繞過國會正常審議程序,向盟友沙特、阿聯酋及約旦出售數十億美元的武器。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。