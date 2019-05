美國8名國會議員促林鄭撤回逃犯條例修訂

【i-CABLE】

美國國會8名議員向香港行政長官林鄭月娥發信,指擔心修訂《逃犯條例》對美國和香港的關係有負面影響,要求她撤回修訂。

參與聯署的8名參眾兩院議員發信給特首林鄭月娥,提到美國和香港之間的關係是建基於《香港政策法》,香港要有足夠的自治權,才享有獨立關稅區的地位。

今次修例容許內地政府提出引渡在香港的商人、記者、人權分子及政治人物,會對香港的自治權和人權保障造成無法彌補的傷害,擔心修例通過後,美國及其他國際公司會選擇將香港的總部搬去其他城市,避免自己的員工被引渡至大陸。

信中又提到內地政府無理扣押商人桂民海、加拿大前外交官康明凱等,認為任何在香港的人都不應該要恐懼自己會遭受與內地一樣的無理扣押。

他們指香港是擁有法治的商業中心,要求特區政府維護香港的聲譽,撤回《逃犯條例》修訂。

歐盟駐港澳辦事處則向行政長官林鄭月娥發出外交照會作重要表態,抗議香港修訂《逃犯條例》,認為修例可能會令人被送返內地受審,辦事處聯同其他成員國的外交代表要求與林鄭月娥會面,重申他們對《逃犯條例》修訂的擔憂。

特首辦指行政長官星期五已應要求與他們會面。

