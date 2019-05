白宮建議修訂健保法 削弱跨性人士的反歧視保障

【KTSF 江良慧報導】

白宮提出新建議,削弱在健保方面對跨性別人士的性別歧視保障。

根據奧巴馬政府的可負擔健保法,醫療保健系統内基於性別的反歧視保障,也適用於跨性別人士。

不過,聯邦衛生部週五建議新規例,把跨性別人士從反性別歧視保障中剔除。

聯邦衛生部的民權辦公室主任發表聲明解釋說,當國會禁止性別歧視時,只是根據詞語的字面意思,所以我們修改條例以遵從。

他更表示,建議會在未來5年為美國人免除36億元不必要的監管成本。

LGBT同志組織一直警告說,類似的舉動可能會導致同志團體不能得到所需要的醫療照顧,除了同志團體外,一些國會議員、州長和醫療組織都誓言會反對建議,一旦落實執行更會提出訴訟。

