不滿被指精神不穩脾氣暴躁 特朗普自讚是天才（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統不滿民主黨指他在通俄調查中有所隱瞞，週三腰斬跟民主黨國會領袖討論基建計劃的會議，他週四繼續和眾議長普洛西隔空罵戰，並同時稱讚自己是天才。

特朗普和參議院民主黨領袖週三的會面不歡而散，會後普洛西說擔心特朗普的脾氣和精神狀況，特朗普週四就反指，普洛西精神失常。

他同時爲了要證明自己脾氣沒問題，週四在白宮一個臨時召開的記者會上，更點名自己的下屬逐一問他們自己有沒有發脾氣，而在場的人，包括白宮顧問Kellyanne Conway，至首席經濟顧問Larry Kudlow，都紛紛讚揚特朗普很冷靜沒發脾氣。

不過，最大的稱讚還是來自他本人：”我沒有怎麽改變，一向保持一致，我是個極度穩定的天才。”

而普洛西就隨即在網上還擊，說當這個極度穩定的天才開始似一個總統時，我會很高興在基建貿易和其他議題上和他合作。

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