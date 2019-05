不滿被指精神不穩脾氣暴躁 特朗普自讚是天才（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統不滿民主黨指他在通俄調查中有所隱瞞,週三腰斬跟民主黨國會領袖討論基建計劃的會議,他週四繼續和眾議長普洛西隔空罵戰,並同時稱讚自己是天才。

特朗普和參議院民主黨領袖週三的會面不歡而散,會後普洛西說擔心特朗普的脾氣和精神狀況,特朗普週四就反指,普洛西精神失常。

他同時爲了要證明自己脾氣沒問題,週四在白宮一個臨時召開的記者會上,更點名自己的下屬逐一問他們自己有沒有發脾氣,而在場的人,包括白宮顧問Kellyanne Conway,至首席經濟顧問Larry Kudlow,都紛紛讚揚特朗普很冷靜沒發脾氣。

不過,最大的稱讚還是來自他本人:”我沒有怎麽改變,一向保持一致,我是個極度穩定的天才。”

而普洛西就隨即在網上還擊,說當這個極度穩定的天才開始似一個總統時,我會很高興在基建貿易和其他議題上和他合作。

