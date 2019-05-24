生活中必不可少的調味料 香港豉油的故事（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

醬油，廣東人稱為豉油，是我們生活中必不可少的調味料，在美國的華人超市，有大家熟悉的美珍、冠珍、八珍等幾個”珍”字品牌，其實都是來自香港，當中有些還仍然堅持在香港製造，輸出世界各地。

在二十世紀，香港有五個家族分別開設了自己的醬園，用古法製作醬油和醬料。

冠珍醬園第四代傳人陳天佑說：”香港其實剩下五個”珍”，都用這個”珍”字，有八珍、我們冠珍、同珍、品珍，還有黃先生的美珍，在香港就叫九龍醬園，那麼我們是什麼關係呢？就是鄰居的關係，我們當年是全部在一起的。”

當年五家醬園都設在九龍城寨同一個區域，因此大家都用同一個”珍”字，冠珍的第四代傳人陳天佑說，”珍”字有可能取自成語”珍饈百味”。

“香港製造”曾經在出口製造業也享有一席之地，不願意出鏡的美珍/九龍醬園總監黃國柱先生說，這四個字在醬油醬料業是信心保證。

黃國柱說：”在香港的醬料製造，已經幾十、一百年，人們對我們香港製造的醬料已經有信心，所以香港製造這個名字，對一般用家來說都有信心保證。”

在香港製造業大舉北上之際，五大醬園當中，也有在中國內地設分廠，當中的冠珍至今仍然堅持只在香港製造，並銷往全球，而香港醬料也是第一批最先銷往全球的華人醬料。

黃國柱說：”因為那時候很多移民，那時很多台山、客家人在外國謀生，就像舊金山很多台山人，那時如果大城市賺不到錢，就會去些小城市，當時就是由這些所謂的”庄口”帶動。”

黃國柱口中的”庄口”，就是當年移民到外地的香港人，他們需要從香港入口當地買不到的醬料。

陳天佑早前回美探親的時候，就在購物網站EBay發現了他們當年裝醬油用來出口的木桶，其歷史接近100年。

冠珍早在1920年代就出口醬料到世界各地，當時他們的產品就出口到在非洲東邊的小島 – 法屬留尼旺島，人口只有86萬多，當地華人只有1,000多人，目前每個月要供應三到四個貨櫃的醬油醬料到當地。

陳天佑去年到訪當地時，發現廣東醬料在當地大部分超市都放在最容易看到的第一排，此外也都在當地的咖啡店看見廣東醬料，和當地飲食文化融合的一面。

陳天佑說：”一個法屬的非洲小島，有兩個這些舊式的電飯煲，還在蒸東西的，我就問人這個裡面是什麼，那個人就說裡面蒸的是燒賣，有特別的方法去吃，他說稍後會弄一份給我，那是中午才吃，早上不吃，然後他首先將法式的長棍麵包切開一半，然後在麵包裡面就塗我們傳統廣式辣椒醬，將蒸好的叉燒和燒賣夾到麵包裡面，再加上芝士，然後再拿去焗。”

陳天佑說，當地人還會用其他廣東醬料，例如海鮮醬、柱侯醬等製作這種三文治。

隨著海外華人越來越多，出口到海外的醬料，品牌和種類也大幅增加，為了適應需求，不少廠家把醬油、醬料的製造過程現代化，不過就有人指放棄了醬油傳統的古法製造，會讓古法失傳。

那麼究竟所謂醬油製作的古法又是怎樣的呢？下集和大家了解下。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。