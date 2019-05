生活中必不可少的調味料 香港豉油的故事（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

醬油,廣東人稱為豉油,是我們生活中必不可少的調味料,在美國的華人超市,有大家熟悉的美珍、冠珍、八珍等幾個”珍”字品牌,其實都是來自香港,當中有些還仍然堅持在香港製造,輸出世界各地。

在二十世紀,香港有五個家族分別開設了自己的醬園,用古法製作醬油和醬料。

冠珍醬園第四代傳人陳天佑說:”香港其實剩下五個”珍”,都用這個”珍”字,有八珍、我們冠珍、同珍、品珍,還有黃先生的美珍,在香港就叫九龍醬園,那麼我們是什麼關係呢?就是鄰居的關係,我們當年是全部在一起的。”

當年五家醬園都設在九龍城寨同一個區域,因此大家都用同一個”珍”字,冠珍的第四代傳人陳天佑說,”珍”字有可能取自成語”珍饈百味”。

“香港製造”曾經在出口製造業也享有一席之地,不願意出鏡的美珍/九龍醬園總監黃國柱先生說,這四個字在醬油醬料業是信心保證。

黃國柱說:”在香港的醬料製造,已經幾十、一百年,人們對我們香港製造的醬料已經有信心,所以香港製造這個名字,對一般用家來說都有信心保證。”

在香港製造業大舉北上之際,五大醬園當中,也有在中國內地設分廠,當中的冠珍至今仍然堅持只在香港製造,並銷往全球,而香港醬料也是第一批最先銷往全球的華人醬料。

黃國柱說:”因為那時候很多移民,那時很多台山、客家人在外國謀生,就像舊金山很多台山人,那時如果大城市賺不到錢,就會去些小城市,當時就是由這些所謂的”庄口”帶動。”

黃國柱口中的”庄口”,就是當年移民到外地的香港人,他們需要從香港入口當地買不到的醬料。

陳天佑早前回美探親的時候,就在購物網站EBay發現了他們當年裝醬油用來出口的木桶,其歷史接近100年。

冠珍早在1920年代就出口醬料到世界各地,當時他們的產品就出口到在非洲東邊的小島 – 法屬留尼旺島,人口只有86萬多,當地華人只有1,000多人,目前每個月要供應三到四個貨櫃的醬油醬料到當地。

陳天佑去年到訪當地時,發現廣東醬料在當地大部分超市都放在最容易看到的第一排,此外也都在當地的咖啡店看見廣東醬料,和當地飲食文化融合的一面。

陳天佑說:”一個法屬的非洲小島,有兩個這些舊式的電飯煲,還在蒸東西的,我就問人這個裡面是什麼,那個人就說裡面蒸的是燒賣,有特別的方法去吃,他說稍後會弄一份給我,那是中午才吃,早上不吃,然後他首先將法式的長棍麵包切開一半,然後在麵包裡面就塗我們傳統廣式辣椒醬,將蒸好的叉燒和燒賣夾到麵包裡面,再加上芝士,然後再拿去焗。”

陳天佑說,當地人還會用其他廣東醬料,例如海鮮醬、柱侯醬等製作這種三文治。

隨著海外華人越來越多,出口到海外的醬料,品牌和種類也大幅增加,為了適應需求,不少廠家把醬油、醬料的製造過程現代化,不過就有人指放棄了醬油傳統的古法製造,會讓古法失傳。

那麼究竟所謂醬油製作的古法又是怎樣的呢?下集和大家了解下。

