舊金山中華總會館支持中央地鐵車站命名為華埠車站（視頻）

舊金山中華總會館週四宣布,支持將中央地鐵新的車站名稱命名為Chinatown Station,華埠車站,而不是以特定的人來命名,對於近日車站名稱引發華裔社區出現不同意見,舊金山交通局(SFMTA)向本台說明了該車站的命名政策。

這是目前華埠中央地鐵車站施工的情況,中央地鐵預計在今年12月完工通車,不過這個全新車站的名字,最近引發社區討論。

舊金山華埠傳統僑社中華總會館週四召開記者會,對車站名稱表態。

中華總會館總董黃楚文說:”就是用回華埠Chinatown Station,用回這個名,因為這裡是華埠,這是地標,因為遊客來到,想來唐人埠,來華埠,如果搭地鐵來,要在哪裡下車呢?如果用這個名字,人家就知道了。”

黃楚文認為,中央地鐵的用意就是希望繁榮華埠,使用華埠車站有助於遊客前來消費,刺激經濟,除了華埠車站,其他被提到的名稱還有白蘭華埠車站,Rose Pak Chinatown Station,以及國父中山站,Sun Yat-sen Station。

舊金山市議員佩斯金本月初向市議會提出決議案,建議舊金山交通局將該車站命名為白蘭華埠車站,包括佩斯金在內已有7位市議員支持,不過議案並沒有約束力。

中華總會館強調,不支持以人命名。

合和會館主席鄧海波說:”我認為用白蘭或是任何私人的名字來定這個地鐵站都不適當。”

黃楚文說:”你用人名去命名車站,我們認為對遊客不太方便,同時人名我們認為不是永遠的。”

記者會上也有華埠居民建議推動公投,讓舊金山選民來決定車站名稱。

到底新車站的命名如何決定?本台詢問了舊金山交通局,該局發言人Paul Rose指出,目前新車站的名稱就是Chinatown Station,華埠車站,如果要改成其他名字,必須經舊金山交通局董事會批准。

而該局的命名政策是,車站名稱必須要能辨識出地理位置,交通局也表示,知道舊金山市議會的議案,正對該議案謹慎的考慮中,同時也會考慮華埠社區整體的意見,不過交通局並未透露董事會是否會對改名進行討論。

