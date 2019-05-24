舊金山中華總會館支持中央地鐵車站命名為華埠車站（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山中華總會館週四宣布，支持將中央地鐵新的車站名稱命名為Chinatown Station，華埠車站，而不是以特定的人來命名，對於近日車站名稱引發華裔社區出現不同意見，舊金山交通局（SFMTA）向本台說明了該車站的命名政策。

這是目前華埠中央地鐵車站施工的情況，中央地鐵預計在今年12月完工通車，不過這個全新車站的名字，最近引發社區討論。

舊金山華埠傳統僑社中華總會館週四召開記者會，對車站名稱表態。

中華總會館總董黃楚文說：”就是用回華埠Chinatown Station，用回這個名，因為這裡是華埠，這是地標，因為遊客來到，想來唐人埠，來華埠，如果搭地鐵來，要在哪裡下車呢？如果用這個名字，人家就知道了。”

黃楚文認為，中央地鐵的用意就是希望繁榮華埠，使用華埠車站有助於遊客前來消費，刺激經濟，除了華埠車站，其他被提到的名稱還有白蘭華埠車站，Rose Pak Chinatown Station，以及國父中山站，Sun Yat-sen Station。

舊金山市議員佩斯金本月初向市議會提出決議案，建議舊金山交通局將該車站命名為白蘭華埠車站，包括佩斯金在內已有7位市議員支持，不過議案並沒有約束力。

中華總會館強調，不支持以人命名。

合和會館主席鄧海波說：”我認為用白蘭或是任何私人的名字來定這個地鐵站都不適當。”

黃楚文說：”你用人名去命名車站，我們認為對遊客不太方便，同時人名我們認為不是永遠的。”

記者會上也有華埠居民建議推動公投，讓舊金山選民來決定車站名稱。

到底新車站的命名如何決定？本台詢問了舊金山交通局，該局發言人Paul Rose指出，目前新車站的名稱就是Chinatown Station，華埠車站，如果要改成其他名字，必須經舊金山交通局董事會批准。

而該局的命名政策是，車站名稱必須要能辨識出地理位置，交通局也表示，知道舊金山市議會的議案，正對該議案謹慎的考慮中，同時也會考慮華埠社區整體的意見，不過交通局並未透露董事會是否會對改名進行討論。

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