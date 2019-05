【KTSF】

本週初,73歲華裔男子Benedict Ching被報稱失蹤,警方隨後在他位於Outer Mission區的住所內發現人體殘肢,警方已確認拘捕兩名疑犯,不過警方沒有公佈行動的細節,以及被捕疑犯的身份。

Ching的鄰居表示,Ching原本是獨居,但最近他女兒Stephanie Ching及其配偶和他們的兩個子女搬入Ching的家,也有鄰居表示,最近聽到間中有吵架聲傳出。

目前屋主Ching仍然失蹤,法醫辦公室則仍未公佈屋內發現人體殘肢的身份,聯邦調查局(FBI)也介入調查。

