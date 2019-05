【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區和Parkside區在午夜時分幾個小時內,發生一宗劫車案和一宗搶劫案,兩名事主都是華裔。

警方資料顯示,週四凌晨12點幾,32歲的華裔女事主在Sylvan Drive夾Sloat大道遇劫。

警方表示,4名20多歲的賊人包圍女事主,經過一輪掙扎,賊人搶走女事主的背囊、耳筒、手提電腦和錢包,女事主受了輕傷。

這宗案件發生之前兩個多小時,日落區24 Avenue夾Lincoln Way發生劫車案。

警方指出,59歲華裔女事主進入停在路邊的汽車時,有兩名非洲裔男人打開事主的車門,把她拉出車外,然後開走事主的汽車。

警方表示,匪徒搶走的是一輛豐田房車,女事主受了傷,需要送院治療,沒有生命危險。

