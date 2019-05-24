涉在舊金山強姦74歲華裔婦女 被告否認控罪（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山一名74歲的華裔婦女在Crocker Amazon區晨運時，被人強行拖入屋強姦案，被告週四首度出庭，他表示不認罪。

47歲被告Manuel Jesus Amador穿著橙色囚衣，帶著手銬出庭，在翻譯員協助下聆聽法官的指示，被告一直低頭沒有發聲，整個出庭過程只有兩三分鐘。

法庭文件顯示，74歲的華裔女受害人，5月10日在Crocker Amazon區Prague街晨運時，被疑犯強行拉進他的家裡。

疑犯室友的鬥牛犬咬傷女事主，疑犯之後涉嫌強姦和性侵女事主，長達4、5個小時。

女事主向警方透露被勒頸，失去知覺，被告之後為半昏迷的女事主穿上衣服，將她放在行人路上，後來有途人發現女事主，於是打電話報警。

舊金山地檢處控告疑犯Amador多項嚴重罪名，包括強姦、綁架、性侵，以及虐待老人，如果罪名成立，最高刑罰是終身監禁，被告在法庭表示不認罪。

檢控官表示，女事主仍在舊金山總醫院留醫，情況穩定，家人一直陪伴著傷者。

舊金山地檢處發言人Max Szabo說：”女事主需要長時間才能康復，我們希望能夠在她身邊，幫助她度過整個司法程序，她是一位長者，受到極大困擾，我認為事件不只對我們，而是對社區都造成很大困擾。”

代表被告的公辯律師表示，他的當事人是一個背景清白的人。

舊金山公辯律師Tal Klement說：”Amador在舊金山居住了20年，他勤奮，沒有經歷過刑事司法程序，他沒有犯罪紀錄，沒有被定過罪。”

被告有兩名家人到場聽審，但二人都沒有接受訪問。

有到場旁聽的警方指出，案件能迅速破案，有賴街坊提供線索。

舊金山Ingleside警察分局局長Jack Hart說：”我們感謝社區提供線索，提供有關案件的資料，令調查成功地取得搜查令，並拘捕疑犯。”

週四亦有華裔社區人士到法庭旁聽。

社區人士陳美玲（Marlene Tran）說：”我們社區的人，為了這件事很擔心，我們希望這慘劇能改變許多事情，例如警方多保護老人、青年，提供警察服務。”

被告的代表律師表示，需要更多時間討論案情，案件延遲到6月12號再初審，法官應地檢處要求，基於公衆安全，疑犯仍然不准保釋。

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