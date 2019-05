涉在舊金山強姦74歲華裔婦女 被告否認控罪（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山一名74歲的華裔婦女在Crocker Amazon區晨運時,被人強行拖入屋強姦案,被告週四首度出庭,他表示不認罪。

47歲被告Manuel Jesus Amador穿著橙色囚衣,帶著手銬出庭,在翻譯員協助下聆聽法官的指示,被告一直低頭沒有發聲,整個出庭過程只有兩三分鐘。

法庭文件顯示,74歲的華裔女受害人,5月10日在Crocker Amazon區Prague街晨運時,被疑犯強行拉進他的家裡。

疑犯室友的鬥牛犬咬傷女事主,疑犯之後涉嫌強姦和性侵女事主,長達4、5個小時。

女事主向警方透露被勒頸,失去知覺,被告之後為半昏迷的女事主穿上衣服,將她放在行人路上,後來有途人發現女事主,於是打電話報警。

舊金山地檢處控告疑犯Amador多項嚴重罪名,包括強姦、綁架、性侵,以及虐待老人,如果罪名成立,最高刑罰是終身監禁,被告在法庭表示不認罪。

檢控官表示,女事主仍在舊金山總醫院留醫,情況穩定,家人一直陪伴著傷者。

舊金山地檢處發言人Max Szabo說:”女事主需要長時間才能康復,我們希望能夠在她身邊,幫助她度過整個司法程序,她是一位長者,受到極大困擾,我認為事件不只對我們,而是對社區都造成很大困擾。”

代表被告的公辯律師表示,他的當事人是一個背景清白的人。

舊金山公辯律師Tal Klement說:”Amador在舊金山居住了20年,他勤奮,沒有經歷過刑事司法程序,他沒有犯罪紀錄,沒有被定過罪。”

被告有兩名家人到場聽審,但二人都沒有接受訪問。

有到場旁聽的警方指出,案件能迅速破案,有賴街坊提供線索。

舊金山Ingleside警察分局局長Jack Hart說:”我們感謝社區提供線索,提供有關案件的資料,令調查成功地取得搜查令,並拘捕疑犯。”

週四亦有華裔社區人士到法庭旁聽。

社區人士陳美玲(Marlene Tran)說:”我們社區的人,為了這件事很擔心,我們希望這慘劇能改變許多事情,例如警方多保護老人、青年,提供警察服務。”

被告的代表律師表示,需要更多時間討論案情,案件延遲到6月12號再初審,法官應地檢處要求,基於公衆安全,疑犯仍然不准保釋。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。