【KTSF 古琳嘉報導】

本台日前報導,上個月被Muni輕軌列車車門夾住手,然後被拖落路軌受傷的華裔女子向市府索償,當事人週四就事件發表聲明。

4月12日在舊金山Embarcadero車站被夾住手拖落路軌的李女士(Choi Ngor Li)透過律師向本台發表聲明,表示她和家人非常感恩,經歷過這麼可怕的事件後還能倖存。

聲明指,發生在她身上的情況,應該被視為絕不可能發生,意味著一名Muni乘客的手,不應該被輕軌列車的車門夾住,而列車司機除非確定安全,否則不應該把車開走。

律師表示,李女士和家人目前專注於她的康復。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。