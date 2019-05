珠穆朗瑪峰人多為患 一週7人久候不支死亡

【KTSF 江良慧報導】

對大部分攀山人士來說,攀登珠穆朗瑪峰是最大夢想,因此每年都有不少人企圖在這個最好的天氣時段,嘗試勇闖世界最高峰,但因為太多人上山,導致山上死亡區大排長龍,今個星期以來,已經有7名攀山人士死亡,當中包括一名來自猶他州的美國人。

55歲的猶他州居民Donald Lynn Cash,星期三成功完成他的7個山峰挑戰,成功攀登上7大洲的最高山峰,他用了超過12小時,登上珠穆朗瑪峰。

帶領他上山的登山導遊公司表示,Cash是在下山途中,因為高山症失去意識,同行的響導曾嘗試急救,但不成功。

他的家人表示,會讓他的遺體留在山上,說他的意志讓他們相信,一切都是有可能,而他死前都在做自己最喜愛的事。

珠穆朗瑪峰因爲最近天氣晴朗,吸引大批攀山人士,因而出現高山大排長龍場面,人山人海令攻頂風險大增,不少攀山者要冒著凍傷和高山反應的風險,被迫在有”死亡區”之稱的海拔8,000米的Hillary Step排隊等候幾小時。

單在星期三,就有超過200名攀山人士嘗試登峰,其中一人就因為塞人,等了超過12小時不支死亡。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。