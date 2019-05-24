珠穆朗瑪峰人多為患 一週7人久候不支死亡

【KTSF 江良慧報導】

對大部分攀山人士來說，攀登珠穆朗瑪峰是最大夢想，因此每年都有不少人企圖在這個最好的天氣時段，嘗試勇闖世界最高峰，但因為太多人上山，導致山上死亡區大排長龍，今個星期以來，已經有7名攀山人士死亡，當中包括一名來自猶他州的美國人。

55歲的猶他州居民Donald Lynn Cash，星期三成功完成他的7個山峰挑戰，成功攀登上7大洲的最高山峰，他用了超過12小時，登上珠穆朗瑪峰。

帶領他上山的登山導遊公司表示，Cash是在下山途中，因為高山症失去意識，同行的響導曾嘗試急救，但不成功。

他的家人表示，會讓他的遺體留在山上，說他的意志讓他們相信，一切都是有可能，而他死前都在做自己最喜愛的事。

珠穆朗瑪峰因爲最近天氣晴朗，吸引大批攀山人士，因而出現高山大排長龍場面，人山人海令攻頂風險大增，不少攀山者要冒著凍傷和高山反應的風險，被迫在有”死亡區”之稱的海拔8,000米的Hillary Step排隊等候幾小時。

單在星期三，就有超過200名攀山人士嘗試登峰，其中一人就因為塞人，等了超過12小時不支死亡。

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