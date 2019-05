亡兵紀念日長週末全美出行人數料創14年來新高

【KTSF 劉瑩報導】

亡兵紀念日長週末,預計全國出行人數將創14年來新高,出行方面有什麼需要注意?

雖然全國汽油價格上升,不過仍無阻大家駕車出行的興致。

全國汽車協會(AAA)估計,今個亡兵紀念日長週末,駕車出外仍是大多是出行者的首選,人數將會達到3,760萬,比去年增加3.5%。

另外有325萬人會選擇搭飛機出行,數字是2006年來的最多,比去年增加4.8%,而有大概190萬的民眾,會選擇通過火車、巴士或輪船出遊,與去年相比,增幅也接近4%。

佛羅里達州的奧蘭多市、東部紐約及內華達州的拉斯維加斯拉市,預計是最多人前往的地方,而舊金山也在前十名之列。

舊金山大都會區,包括舊金山、奧克蘭(屋崙)和南灣,駕車出行高峰期是本週六下午的1點至3點。

而根據Waze的數據,亡兵紀念日星期一當日,灣區路上駕車人數將比往年增加一成,當日灣區最塞車的鐘數將是下午的3點到5點,行車速度將比平時下降13%至14%。

星期一亡兵紀念日公眾假期,舊金山Muni、捷運(BART)、南灣VTA公車、中半島SamTrans會按照星期日的時間表行駛,而Caltrain火車則按照節日時間表運行,舊金山市內停車咪錶將會照常收費。

