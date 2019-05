共和黨一議員投反對票 災難救援法案被眾院否決

【KTSF 張麗月報導】

總值190億元的災難救援法案,週四在國會參議院表決通過後,預期也會在週五在眾議院過關,但怎料,法案轉到眾議院表決時,由於有一名共和黨籍眾議員投票反對法案,令法案未能如期在眾議院過關。

這項總值190億元、專門救助水災、山火、風災等受害人的援助法案,週四在參議院表決通過。

特朗普總統也發推文,表示他也完全支持這項法案,但怎料,法案週五天轉到眾議院表決時,由於共和黨籍的保守派德州眾議員Chip Roy投票反對,令到法案未能如期在眾議院過關。

Roy提出反對的理由是,法案並沒有預留撥款來解決南部邊境非法移民的緊急人道危機,同時他也反對在週五眾議院幾乎空無一人的情況下,怱忙進行表決,他認為,議員必須親身表決法案,因為法案是花納稅人的錢。

這項法案並不包含特朗普要求的興建圍牆費撥款,國會目前休會直至6月3日才復會。

