【i-CABLE】

法國第三大城市里昂發生爆炸,最少13人受傷,反恐部門接手調查,正追緝一名疑兇。

大批警員封鎖現場調查,警方消息指,週五下午約5時半,閉路電視拍到一名30多歲的蒙面男子踏單車到市中心一間麵包店門口,放下一個藏有螺絲釘的行李箱後離開,之後發生爆炸。

多名途人被螺絲釘擊中受傷,全部人沒有生命危險,附近建築物的玻璃碎裂。

法國總統馬克龍形容是一宗襲擊事件,向傷者表示慰問。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。