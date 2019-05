【KTSF】

舊金山金融區兩個月前發生暴力劫案,導致女受害人嚴重受傷,警方週四發放視頻,希望公眾能協助追緝懷疑涉案的兩名女子。

事發於3月31日晚8時半左右,女受害人在Sutter街夾Kearny街被匪徒從後襲擊,再被搶去手袋。

警方已發放兩名女疑犯的視頻,希望公眾能協助破案。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡舊金山警方,電話:(415) 575-4444,或傳短訊往:TIP411,內文開首請輸入”SFPD”英文縮寫。

點擊此處觀看視頻

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。