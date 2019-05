【KTSF 張麗月報導】

社交媒體Facebook在今年頭3個月刪除破紀錄22億個假帳戶,這個數目等於接近Facebook全球每個月的活躍使用者總人數。

Facebook發表報告指出,去年第四季刪除的假帳戶有12億個,到今年第一季就激增至破紀錄22億個。

Facebook強調,假帳戶的急升,並不構成真正的傷害或風險,公司也積極打擊在Facebook平台上違法進行毒品、槍械交易。

Facebook又說,每一萬個觀看的內容中,包括視頻或照片,就有25個涉及暴力,有11至14個內容涉及色情成份,違反公司政策。

Facebook也提到,有關仇恨的言論是一大挑戰,不過透過科技辨識可以有所改進。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。