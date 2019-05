【KTSF】

灣區週五的天色繼續良好,國家氣象局預測,週日有機會下雨。

週五除了北灣早上時段有霧,其他城市稍後時段有陽光,週五氣溫比週四清涼,內陸地區日間氣溫維持在華氏75度左右,舊金山最高氣溫就有65度。

氣象局預測,週六灣區繼續有好天氣,各城市陽光普照,氣溫和週五差不多,內陸地區最高氣溫有華氏73度,沿海地區最高有華氏64度。

低氣壓在週六晚進入灣區,週日開始天氣出現變化,各城市多雲,間中有陽光,一整天有機會出現局部性降雨,雨勢主要集中在東灣及南灣地區。

氣溫在週日再度急據下降,內陸預料下降到只有華氏63度,沿海只有華氏57度,下週一亡兵紀念日假期,灣區持續多雲,氣溫非常清涼。

