灣區捷運(BART)計劃明年調漲票價5.4%,相當於每程增加四到五毛錢,而從2022年起的票價漲幅則會下調一些。

捷運董事會計劃從2022年起,每兩年將調漲票價3.9%,直到2028年。

增加的收入,將主要用於購買新列車,以及更新捷運列車控制系統。

另外,當局也計劃更新捷運站入口,目前已有四個新入口方案,包括增高且額外增加第二道入口閘門,因為目前的入口設計令逃票情況十分嚴重,每年損失大約2.500萬元。

如果更新入口閘門,預計總耗資1.35億元。

