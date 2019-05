【KTSF】

上週日在東灣Antioch市發生一宗兇殺案,一名30歲華裔女性被人在家中連捅數刀後身亡,警方當天將其男友拘捕。

Antioch警方在5月19日凌晨2點48分接報趕到Bighorn Court 4500號路段,發現受害者Mei Juan Tang身中多刀,Tang當場死亡。

經調查後,警方拘捕了Tang的32歲華裔男友Hang Lin,懷疑Lin與Tang的死有關。

Lin已被落案起訴謀殺罪,目前扣押在Contra Costa縣監獄。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。