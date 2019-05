美國以”違反間諜法”正式起訴維基解密創辦人阿桑奇

【KTSF 張麗月報導】

美國以”違反間諜法”罪名正式起訴”維基解密”網站創辦人阿桑奇。

一個聯邦大陪審團控告阿桑奇18項聯邦重罪,指控他參與2010年阿桑奇創辦的’維基解密’網站,登載數以萬計的國務院有關伊拉克和阿富汗兩場戰爭等敏感資料,當中絕大部份都是新增加的有關"違反間諜法"罪名。

不過檢控掀起對新聞自由的爭議,如果被定罪,每項控罪最高刑罰是監禁5年至10年。

控狀指阿桑奇涉嫌串謀當時在美國陸軍做情報分析師的Chelsea Manning,叫Manning黑侵美國軍方的電腦網絡,非法獲取和洩漏與國防相關的機密文件,對美國構成嚴重傷害的風險。

阿桑奇是在7年前進入厄瓜多爾駐倫敦大使館尋求政治庇護,到了上個月 ,厄瓜多爾當局容許倫敦警方進入大使館拉人,英國也已要求美國提供引渡文件,阿桑奇可能會被引渡到美國受審。

