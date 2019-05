【i-CABLE】

美國中部受多股龍捲風吹襲,至少3人被損毀的房屋砸死。

一股龍捲風週三深夜吹襲密蘇里州西南部,雷電交加,鄰近的喬普林市8年前遭受龍捲風吹襲,造成161人死亡,居民這次都嚴陣以待,當局5日內接到130宗龍捲風報告。

密蘇里州和俄克拉荷馬州等地連續3日發出龍捲風警告,當局派人協助被困居民離開。

