【KTSF 劉瑩報導】

今個夏季,領取低收入福利的舊金山民眾,可以免費參觀市內博物館。

舊金山市長布里德週三宣布一項命名為”Museums for All”的計劃,從今年的6月1日起至9月2日,領取包括Medi-Cal與CalFresh等社會福利的舊金山居民,將可免費參觀市內15間博物館及文化機構,包括亞洲藝術博物館、金門公園內的日本茶園、植物園、植物宮、de Young博物館、Legion of Honor等。

符合資格的人士,只要出示EBT卡或白卡,及舊金山居民身份證明,如駕駛證、身份證、學生證、借書證等,就能最多帶4人入場。

詳情可登錄:http://sfmuseumsforall.org,或致電311查詢。

